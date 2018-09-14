СМИ: В ЕАЭС прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран

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В Евразийском экономическом союзе прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран, сообщают «Известия».
СМИ: В ЕАЭС прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран
  • © РИА Новости

Как заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, инициатором является российская сторона.

«Пока мы не говорим про конкретные меры, а только говорим про возможность наличия у союза такого инструмента в принципе», — уточнила она.

По её словам, пока в общем системном плане обсуждается возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников ЕАЭС.

Со своей стороны, источник, близкий к комиссии, сказал, что в первую очередь речь идёт о совместном увеличении пошлин на товары страны, ущемившей интересы одного из участников союза.

Ранее телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьёв в беседе с ФАН оценил заявление Госдепа о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.

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