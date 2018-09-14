СМИ: В ЕАЭС прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран

В Евразийском экономическом союзе прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран, сообщают «Известия».

Как заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, инициатором является российская сторона.

«Пока мы не говорим про конкретные меры, а только говорим про возможность наличия у союза такого инструмента в принципе», — уточнила она.

По её словам, пока в общем системном плане обсуждается возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников ЕАЭС.

Со своей стороны, источник, близкий к комиссии, сказал, что в первую очередь речь идёт о совместном увеличении пошлин на товары страны, ущемившей интересы одного из участников союза.

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