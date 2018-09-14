В Госдуме прокомментировали заявление США по докладу КНДР в Совбезе ООН

Сенатор Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая выразила возмущение тем, что в доклад по контролю за соблюдением санкций против КНДР были внесены изменения по просьбе России.

«Такого рода позиция уже не раз заводила в тупик многие международные переговоры, потому что США не подтверждают готовность выполнять взятые на себя обязательства. Так было с Северной Кореей и в 1994 году — в принципе, пока вопрос остаётся на том же уровне», — сказал член Совфеда.

По его словам, на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа были достигнуты первичные договорённости, но дальше дело не движется, то есть упускается период, когда обе стороны выражают готовность участвовать в урегулировании кризиса и появляется возможность осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Позиция, озвученная Никки Хейли, отталкивает те позитивные движения, которые задали Трамп и Ким Чен Ын два месяца назад. Если в политике США возобладает позиция, озвученная Хейли, то это будет означать, что денуклеаризация не начнётся и никаких соглашений с Северной Кореей заключено не будет», — заключил Морозов.

Ранее источник сообщал, что постоянное представительство США при ООН назначило на понедельник, 17 сентября, внеплановое заседание Совета безопасности по вопросу санкций против КНДР.

В августе политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил сообщения о том, что КНДР требует от США подписания мирного договора.