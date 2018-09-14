СМИ: ФБР обеспокоено безопасностью живущих в США российских перебежчиков

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В Федеральном бюро расследований после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери обеспокоены безопасностью российских перебежчиков, которые живут в США, сообщает The New York Times.

«Возможность того, что они сделают то же самое здесь, не исключается — особенно в свете вмешательства в выборы 2016 года и дела Скрипалей», — приводит издание слова бывшего сотрудника контрразведки ФБР Фрэнка Монтойи.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди заявил, что заявления американских разведывательных служб о наличии информаторов в России можно расценивать как блеф, который используется для развития утверждений о «российском вмешательстве».

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