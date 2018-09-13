Минфин США изучает возможность введения санкций против корпорации «Сухой»
- © Chip Somodevilla
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал на слушаниях в палате представителей конгресса США.
Как передаёт РИА Новости, конгрессмены задали ему вопрос, почему не вводятся санкции в отношении компании «Сухой», продукция которой «помогает российским действиям на Украине и в Сирии».
«Мы изучаем (компанию. — RT) «Сухой». Разумеется, мы очень обеспокоены тем, что её самолёты были использованы в химических атаках на невинных людей в Сирии», — заявил Биллингсли.
По его словам, Минфин изучает возможность введения санкций «очень внимательно».
Также он заявил, что в ведомстве «не могут согласиться с тем, что поддержка со стороны «Сухого» обеспечивается в случае химической атаки на невинных граждан».
Биллингсли отметил, что «военные самолёты «Сухого» есть по всему миру», добавив, что гражданский самолёт производства этой корпорации «находится на службе в США и других местах».
В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 39 компаний России, которые подпадают под американские санкции.
В этот перечень также вошла компания «Сухой».
Россия и Сирия неоднократно отрицали применение химоружия в ходе боевых действий.