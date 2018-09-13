Минфин США изучает возможность введения санкций против корпорации «Сухой»

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Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что в американском ведомстве рассматривают возможность введения санкций против российской компании «Сухой».
Минфин США изучает возможность введения санкций против корпорации «Сухой»
  • © Chip Somodevilla
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Как передаёт РИА Новости, конгрессмены задали ему вопрос, почему не вводятся санкции в отношении компании «Сухой», продукция которой «помогает российским действиям на Украине и в Сирии».

«Мы изучаем (компанию. — RT) «Сухой». Разумеется, мы очень обеспокоены тем, что её самолёты были использованы в химических атаках на невинных людей в Сирии», — заявил Биллингсли. 

По его словам, Минфин изучает возможность введения санкций «очень внимательно».

Также он заявил, что в ведомстве «не могут согласиться с тем, что поддержка со стороны «Сухого» обеспечивается в случае химической атаки на невинных граждан».

Биллингсли отметил, что «военные самолёты «Сухого» есть по всему миру», добавив, что гражданский самолёт производства этой корпорации «находится на службе в США и других местах».

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 39 компаний России, которые подпадают под американские санкции.

В этот перечень также вошла компания «Сухой».

Россия и Сирия неоднократно отрицали применение химоружия в ходе боевых действий.

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