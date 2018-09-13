Трамп прокомментировал информацию о числе жертв ураганов в Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщения о количестве жертв обрушившихся на Пуэрто-Рико в 2017 году ураганов.

По мнению американского лидера, информация о числе жертв урагана в регионе не соответствует действительности.

«Число жертв ураганов, обрушившихся на Пуэрто-Рико, не составляет 3 тыс. человек», — написал он.

Также Трамп заявил, что посетил остров после того, как стихия обрушилась на регион.

«К тому моменту число погибших варьировалось от 6 до 18. По прошествии времени число жертв не увеличилось значительно», — добавил он, уточнив, что позднее местные власти сообщили о 3 тыс. погибших.

.....This was done by the Democrats in order to make me look as bad as possible when I was successfully raising Billions of Dollars to help rebuild Puerto Rico. If a person died for any reason, like old age, just add them onto the list. Bad politics. I love Puerto Rico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 сентября 2018 г.

По мнению Трампа, за распространением подобной информации могут стоять представители Демократической партии США.

«Это было сделано демократами для того, чтобы очернить меня в глазах общественности в то время, когда я проводил успешную кампанию по сбору миллионов долларов для восстановления Пуэрто-Рико», — заявил президент США.

По его мнению, в список погибших могли быть внесены данные жителей острова, которые умерли по причинам, не связанным со стихийным бедствием.

«Плохая политика! Я люблю Пуэрто-Рико!» — заключил он.

Ранее губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что власти острова намерены признать 2975 человек погибшими в результате урагана «Мария».