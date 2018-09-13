Немецкие социал-демократы потребовали от Меркель уволить главу контрразведки ФРГ

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Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель уволить руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса Георга Масена.
Немецкие социал-демократы потребовали от Меркель уволить главу контрразведки ФРГ
  • Reuters

Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Twitter.

«Для руководства СДПГ абсолютно очевидно, что Масен должен уйти. Теперь Меркель должна действовать», — отметил он.

Как отмечается, столь резкая реакция вызвана тем, что Масен ранее заявил СМИ об отсутствии у его ведомства достоверной информации о нападениях демонстрантов на мигрантов в Хемнице. Данные слова противоречат позиции Меркель и её пресс-секретаря Штеффена Зайберта, которые говорили о подобных случаях в городе.

Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» вышла на второе место по популярности среди парламентских фракций: как показал соцопрос, за неё готовы проголосовать 17% жителей ФРГ. На прошлых выборах в бундестаг «АдГ» заняла третье место. Партия выступает против массовой миграции, а также активно критикует создание зоны евро и попытки стереть национальные границы в рамках ЕС. 

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