«Подозреваемые» по делу Скрипалей прокомментировали данные об отравляющем веществе во флаконе духов

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Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу Скрипалей, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что у них не было с собой духов Nina Ricci.
«Подозреваемые» по делу Скрипалей прокомментировали данные об отравляющем веществе во флаконе духов
  • © Metroplitan Police handout via REUTERS

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — сказал Боширов, отвечая на вопрос Симоньян, были ли у них духи.

В начале сентября британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором якобы перевозили нервно-паралитическое вещество, ставшее причиной гибели жительницы Эймсбери. Ёмкость имитирует флакон духов Nina Ricci.

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