Мадуро отправился в Китай с официальным визитом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с официальным визитом в Китай с целью укрепления сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщается в его Twitter.
Мадуро отправился в Китай с официальным визитом
  • Reuters
  • © Miraflores Palace

«Я улетаю в Китай с государственным визитом, очень нужным для нас, полным больших ожиданий для Венесуэлы, чтобы увеличить объём наших отношений», — приводит слова Мадуро РИА Новости.

Он намерен заключить новые соглашения в сфере экономики, финансов, энергетики, технологии и связи.

Ранее Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз.

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