Мадуро отправился в Китай с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с официальным визитом в Китай с целью укрепления сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщается в его Twitter.

«Я улетаю в Китай с государственным визитом, очень нужным для нас, полным больших ожиданий для Венесуэлы, чтобы увеличить объём наших отношений», — приводит слова Мадуро РИА Новости.

Он намерен заключить новые соглашения в сфере экономики, финансов, энергетики, технологии и связи.

#EnVivo 📹 | Rumbo a la República Popular China para seguir fortaleciendo el camino a la cooperación e inversión productiva, en el marco del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. https://t.co/DHcB3GNgNn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 12 сентября 2018 г.

Ранее Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз.