Сын Трампа заявил, что не боится «юридических последствий» расследования Мюллера

Дональд Трамп — младший, сын президента США Дональда Трампа, заявил, что не боится «возможных юридических последствий» из-за расследования, проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером.

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

«Я — нет, потому что я знаю, что делал, и не беспокоюсь об этом», — заявил Трамп-младший.

Он считает, что «окончательного завершения расследования» не будет, так как демократы будут пытаться использовать его в своих целях.

Трамп-младший добавил, что «это не значит, что они не будут пытаться что-либо сделать».

По его словам, «он справится с этим».

Ранее стало известно, что Трамп обвинил Мюллера в стремлении оказать влияние на американские выборы.