СМИ сообщили об обстреле аэропорта в Ливии

В Ливии международный аэропорт Митига близ города Триполи подвергся обстрелу, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, все рейсы перенаправляются в другой аэропорт.

К настоящему моменту информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в штаб-квартире ливийской Национальной нефтяной корпорации в городе Триполи.