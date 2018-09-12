СМИ сообщили об обстреле аэропорта в Ливии

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В Ливии международный аэропорт Митига близ города Триполи подвергся обстрелу, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, все рейсы перенаправляются в другой аэропорт.

К настоящему моменту информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в штаб-квартире ливийской Национальной нефтяной корпорации в городе Триполи.

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