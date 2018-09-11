Посол Швеции заявил, что Стокгольм не выдаст Ассанжа США, пока ему грозит казнь

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Посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют в Швецию, его ждёт расследование, но США его не выдадут, пока там ему грозит казнь.
Посол Швеции заявил, что Стокгольм не выдаст Ассанжа США, пока ему грозит казнь
  • РИА Новости

«В Швеции его (Джулиана Ассанжа. — RT) ищут по подозрению в сексуальных преступлениях, совершал он их или нет, мы не знаем, его пока не судили. Если его выпустят из посольства Эквадора и передадут Швеции, то будет, конечно, расследование. Пока его не могли допрашивать», — цитирует Эриксона РИА Новости.

Он отметил, что если у США есть претензии к Ассанжу, то они могут попросить Стокгольм о его экстрадиции.

При наличии юридических оснований Швеция может выдать его Америке.

Ранее сообщалось, что адвокаты Ассанжа изучают запрос комитета сената США по разведке, в котором его просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в американские выборы. 

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