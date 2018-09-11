В Нигерии 35 человек погибли и более 100 пострадали в результате взрыва бензовоза

Короткая ссылка
По меньшей мере 35 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Насарава.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора службы спасения Усмана Ахмеда.

«Мы подтвердили, что 35 человек погибли и более сотни ранены. Большинство из тех, кто погиб, пришли на место аварии, чтобы посмотреть, что случилось», — сказал он.

Уточняется, то инцидент произошёл в результате аварии с участием бензовоза недалеко от заправочной станции.

В июне в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии погиб 31 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить