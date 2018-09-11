СМИ: В Белом доме ужесточили правила пользования сотовыми телефонами

Администрация Белого дома решила ужесточить правила пользования телефонами для сотрудников в связи с утечками информации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что окончательное решение об изменении в политике пользования мобильными телефонами было принято после того, как в СМИ попала запись разговора экс-помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с шефом аппарата президента Джоном Келли.

Согласно новым инструкциям, сотрудники, выполняющие обязанности в западном крыле Белого дома, должны будут оставлять все мобильные устройства в рабочих кабинетах или в личных шкафчиках.

Уточняется, что правило распространяется как на личные, так и на рабочие гаджеты.

Ранее Маниголт-Ньюман заявила, что желает поделиться со спецпрокурором Робертом Мюллером аудиозаписями разговоров с бывшими коллегами, которые она тайно делала во время работы.