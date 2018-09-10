Эксперт прокомментировал отставку правительства Судана

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Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал отставку правительства Судана.
Эксперт прокомментировал отставку правительства Судана
  • Reuters

«Это единственно верное решение, которое поможет справиться со всеми негативными последствиями», — сказал он.

По его словам, когда Судан сформирует новое правительство и совет министров, это позитивно отразится на жизни как самого государства, так и его граждан.

Кошкин считает, что эти изменения назревали уже давно.

Ранее председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер в беседе с Nation News рассказала о возможных сферах сотрудничества России и Мадагаскара.

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