Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Тем самым я определяю, что продолжение этих мер в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединённых Штатов», — говорится в заявлении Трампа.
Также он продлил действие ряда полномочий президента США в рамках данного эмбарго.
Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что торговое эмбарго США против Кубы остаётся главным препятствием для развития экономики страны.