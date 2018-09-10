Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы

Президент США Дональд Трамп своим решением продлил американское торговое эмбарго в отношении Кубы на год — до 14 сентября 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Тем самым я определяю, что продолжение этих мер в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединённых Штатов», — говорится в заявлении Трампа.

Также он продлил действие ряда полномочий президента США в рамках данного эмбарго.

Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что торговое эмбарго США против Кубы остаётся главным препятствием для развития экономики страны.