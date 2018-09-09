Боевики подорвали нефтепровод на севере Ирака

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* совершили подрыв нефтепровода в провинции Киркук на севере Ирака.

Об этом информирует телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности «Асаиш» Идриса Рафаата.

«Этим утром боевики ИГ двумя бомбами взорвали нефтепровод между Киркуком и Дубизом», — заявил Рафаат.

В июле сообщалось, что около 20 человек получили ранения в результате взрыва возле складов с избирательными бюллетенями в Киркуке на севере Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.