Боевики подорвали нефтепровод на севере Ирака

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Боевики террористической группировки «Исламское государство»* совершили подрыв нефтепровода в провинции Киркук на севере Ирака.
Боевики подорвали нефтепровод на севере Ирака
  • Reuters

Об этом информирует телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности «Асаиш» Идриса Рафаата.

«Этим утром боевики ИГ двумя бомбами взорвали нефтепровод между Киркуком и Дубизом», — заявил Рафаат.

В июле сообщалось, что около 20 человек получили ранения в результате взрыва возле складов с избирательными бюллетенями в Киркуке на севере Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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