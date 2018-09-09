СМИ: Минобороны Британии решило оставить в ФРГ более 200 военных для «сдерживания России»

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон распорядился оставить на территории Германии более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей для «сдерживания России».
СМИ: Минобороны Британии решило оставить в ФРГ более 200 военных для «сдерживания России»
  • ©Alberto Pezzali
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным издания, решение сохранить в Германии британский военный контингент Уильямсон обосновал якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России. Кроме того, по словам британского министра, данный шаг должен продемонстрировать готовность Великобритании защищать Европу и после выхода из ЕС.

Отмечается, что службу в ФРГ, в частности, продолжит инженерный полк. 

Ранее глава британского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Военно-морские силы Великобритании усилят присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния «растущей угрозе» со стороны России. По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО.

Директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с Nation News прокомментировал данное заявление.

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