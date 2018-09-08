СМИ: Помпео получил письмо от Ким Чен Ына, которое ждал Трамп
Госсекретарь США Майк Помпео получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, которое ждал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.
- Reuters
Отмечается, что представитель Госдепа подтвердил, что Помпео получил письмо. При этом пока неизвестно, было ли оно передано Трампу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает получения нового письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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