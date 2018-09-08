Посольство опровергло сообщения The Guardian о «нежелании» Москвы сотрудничать по делу Скрипалей

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Посольство России в Великобритании опровергло сообщения британской газеты The Guardian о том, что Москва якобы «не видит причин для преследования» подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери.
Посольство опровергло сообщения The Guardian о «нежелании» Москвы сотрудничать по делу Скрипалей
  • Reuters

«Ложь. Россия полностью готова действовать, как только мы получим надлежащий запрос с подтверждающими доказательствами. Публичные оскорбления — это не лучший способ обеспечить сотрудничество», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Как пишет британское издание, «Кремль заявляет, что не видит причин преследовать Петрова и Боширова, которые предъявили российские паспорта во время перелёта из Москвы в аэропорт Гатвик 2 марта».

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.

По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.

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