Посольство опровергло сообщения The Guardian о «нежелании» Москвы сотрудничать по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании опровергло сообщения британской газеты The Guardian о том, что Москва якобы «не видит причин для преследования» подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери.

«Ложь. Россия полностью готова действовать, как только мы получим надлежащий запрос с подтверждающими доказательствами. Публичные оскорбления — это не лучший способ обеспечить сотрудничество», — заявили в дипломатическом ведомстве.

False. Russia is fully prepared to act once we receive a proper request with supporting evidence. Public insults not the best way to secure cooperation. pic.twitter.com/tRJ1tAmtzx — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 сентября 2018 г.

Как пишет британское издание, «Кремль заявляет, что не видит причин преследовать Петрова и Боширова, которые предъявили российские паспорта во время перелёта из Москвы в аэропорт Гатвик 2 марта».

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.

По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.