В Канаде заявили о «ключевой роли» Украины в канадской демократии

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Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан заявила, что украинцы «сыграли ключевую роль в канадской демократии». Об этом сообщает «Укринформ».
В Канаде заявили о «ключевой роли» Украины в канадской демократии
  • AFP

По её словам, иммигранты с Украины «много сделали и продолжают делать» для общества Канады, а также её экономической и политической жизни.

«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии, и мы благодарны за это», — сказала она.

Также Данкан заявила, что в Канаде «неизменно поддерживают» украинский народ и территориальную целостность страны.

По её словам, канадские власти будут продолжать работать с Киевом над развитием партнёрства и дружбы.

Ранее стало известно, что глава МИД Канады Христя Фриланд отменила визит на Украину для поездки в Вашингтон.

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