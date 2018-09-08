В Канаде заявили о «ключевой роли» Украины в канадской демократии
- AFP
По её словам, иммигранты с Украины «много сделали и продолжают делать» для общества Канады, а также её экономической и политической жизни.
«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии, и мы благодарны за это», — сказала она.
Также Данкан заявила, что в Канаде «неизменно поддерживают» украинский народ и территориальную целостность страны.
По её словам, канадские власти будут продолжать работать с Киевом над развитием партнёрства и дружбы.
Ранее стало известно, что глава МИД Канады Христя Фриланд отменила визит на Украину для поездки в Вашингтон.