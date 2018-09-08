В Канаде заявили о «ключевой роли» Украины в канадской демократии

Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан заявила, что украинцы «сыграли ключевую роль в канадской демократии». Об этом сообщает «Укринформ».

По её словам, иммигранты с Украины «много сделали и продолжают делать» для общества Канады, а также её экономической и политической жизни.

«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии, и мы благодарны за это», — сказала она.

Также Данкан заявила, что в Канаде «неизменно поддерживают» украинский народ и территориальную целостность страны.

По её словам, канадские власти будут продолжать работать с Киевом над развитием партнёрства и дружбы.

Ранее стало известно, что глава МИД Канады Христя Фриланд отменила визит на Украину для поездки в Вашингтон.