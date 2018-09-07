Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина

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Гражданин России Андрей Тюрин, которого американские власти подозревают в киберпреступлениях, был задержан на территории Грузии и экстрадирован в США. Об этом говорится в заявлении Секретной службы США.
Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина
  • globallookpress.com
  • © Silas Stein/dpa

Как утверждается в документе, Тюрин «ответственен за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».

Отмечается, что россиянин уже доставлен в Нью-Йорк и сегодня же, 7 сентября, предстанет перед судом.

Тюрину предъявят обвинения по десяти эпизодам, указывается в пресс-релизе. По некоторым из них гражданину России грозит до 30 лет тюрьмы.

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