Новость о переходе бывшего обозревателя CNN Скотти Хьюз на RT попала в тренды Twitter в США

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Бывший политический обозреватель CNN и Fox News Скотти Нелл Хьюз присоединилась к команде телеканала RT America.
Новость о переходе бывшего обозревателя CNN Скотти Хьюз на RT попала в тренды Twitter в США
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Своё решение она объяснила тем, что на телеканале RT выходят настоящие новости.

«Это настоящие новости. Я хочу, чтобы у меня была возможность разделять новости от мнений, и это я могу делать здесь», — сказала она.

Переход Хьюз на RT вызвал обсуждение в социальных сетях.

Так, новость о новой работе бывшего обозревателя CNN попала в тренды американского сегмента Twitter в категории «Телевидение».

Хьюз будет вести информационные выпуски на RT America.

Она была частым гостем RT, комментируя различные вопросы на внутреннем и международном уровнях. Впервые Хьюз появилась в эфире телеканала в 2013 году.

Ранее стало известно, что к команде RT France присоединится французский журналист и телеведущий Фредерик Таддеи.

В своей программе он будет обсуждать с гостями общественно значимые вопросы, а также новости культуры.

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