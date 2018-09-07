СМИ сообщили, что США не соблюдают антироссийские санкции

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США оказывают давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, однако тайно заключают сделки с Россией, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
СМИ сообщили, что США не соблюдают антироссийские санкции
  • © Global Look Press

Он подчёркивает, что об этом свидетельствует сделка американского концерна Orbital ATK с российским холдингом «Энергомаш», в соответствии с которой США закупили четыре ракетных двигателя.

Как он отметил, двигатели необходимы для того, чтобы доставлять грузы на МКС.

«В этом случае, очевидно, коммерческая выгода взяла верх над политикой: разработка своего двигателя обойдётся США в $3 млрд», — написал он.

Баллин называет «ещё более сомнительными» переговоры российской и американской сторон относительно закупки пистолетов типа «Оса», которые уже находятся на вооружении полиции в штате Аризона.

Как отмечает журналист, производитель этого оружия находится под санкциями стран Европы, но не под санкциями США, в связи с чем американская сторона может с ним сотрудничать.

«Возможно, именно поэтому в Европе так сильно сопротивляются указам, исходящим от Белого дома и касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией», — отметил он.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что санкционная политика Соединённых Штатов в отношении некоторых стран заставляет ЕС реагировать и искать ответ.

30 августа в Европарламенте призвали вести диалог с российской стороной из-за ущерба от санкций. 

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