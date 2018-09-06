Небензя призвал США огласить список целей ударов по Сирии

Российская сторона призвала Соединённые Штаты огласить список целей, по которым Пентагон намерен нанести удары в Сирии.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Сирии.

«Огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара «тройки», — приводит его слова ТАСС.

Он также призвал продемонстрировать уважение к международному праву и передать сведения о химическом оружии в ОЗХО.

Ранее сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил готовность Франции нанести удар по Сирии, если в Идлибе будет применено химическое оружие.