Небензя призвал США огласить список целей ударов по Сирии
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Сирии.
«Огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара «тройки», — приводит его слова ТАСС.
Он также призвал продемонстрировать уважение к международному праву и передать сведения о химическом оружии в ОЗХО.
Ранее сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил готовность Франции нанести удар по Сирии, если в Идлибе будет применено химическое оружие.