Итальянские студенты почтили память погибшего главы ДНР Захарченко

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Студенты из Италии в Турине почтили память погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел ДНР.
Итальянские студенты почтили память погибшего главы ДНР Захарченко
  • РИА Новости

«Сегодня, 6 сентября, в Турине прошла встреча студентов, посвящённая памяти Александра Захарченко. Инициатором мероприятия выступил руководитель представительского центра ДНР в Италии Маурицио Марроне», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в МИД республики, студенты высших учебных заведений Италии собрались возле памятника жертвам Второй мировой войны в Турине. Между двумя флагами ДНР учащиеся расположили портрет погибшего главы республики. Его память почтили минутой молчания.

«Ещё одна встреча, посвящённая трагическим событиям в Донецкой народной республике, пройдёт в Вероне 8 сентября», — добавили в ведомстве.

1 сентября в Донбассе и Крыму прошли траурные акции памяти Захарченко.

2 сентября в центре Донецка завершилась церемония прощания с лидером ДНР, на которую пришли более 120 тыс. человек.

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