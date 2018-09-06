США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за проведение кибератак

США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за кибератаки, сообщает Министерство финансов страны.

«Мы не позволим Северной Корее подрывать мировую кибербезопасность в своих интересах и получать незаконные доходы, нарушая наши санкции», — заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин.

Как утверждают в Минфине США, попавший под санкции гражданин Северной Кореи подрывал кибербезопасность различных целей за пределами КНДР по поручению правительства Северной Кореи.

В ведомстве считают, что он причастен к проведению кибератаки на компанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году, к краже средств у Bangladesh Bank в 2016 году, использованию программы WannaCry 2.0 для вымогательства денег и другим преступлениям.

Попавший под санкции гражданин КНДР работал на компанию Chosun Expo Joint Venture, в отношении этой организации также были введены санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились продолжать поддерживать санкционные меры в отношении КНДР.