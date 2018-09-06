Макрон планирует закрыть во Франции все теплоэлектростанции

Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал закрытие в стране всех теплоэлектростанций. Таким образом, Франция станет первым государством, избавившимся от станций этого типа, подчеркнул президент.

On va fermer toutes les centrales thermiques en France. On sera le premier pays à le faire.

Ma priorité : une écologie de l’action pour tenir nos engagements. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 сентября 2018 г.

«Мы закроем все тепловые электростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая сделает это», — написал Макрон в Twitter.

Президент объяснил это решение тем, что его приоритетом является приверженность обязательствам в сфере экологии.

Ранее Макрон на открытии международной конференции по климату One Planet Summit заявил, что человечество проигрывает битву против изменения климата.