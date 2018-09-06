Макрон планирует закрыть во Франции все теплоэлектростанции

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Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал закрытие в стране всех теплоэлектростанций. Таким образом, Франция станет первым государством, избавившимся от станций этого типа, подчеркнул президент.
Макрон планирует закрыть во Франции все теплоэлектростанции
  • Reuters

«Мы закроем все тепловые электростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая сделает это», — написал Макрон в Twitter.

Президент объяснил это решение тем, что его приоритетом является приверженность обязательствам в сфере экологии.

Ранее Макрон на открытии международной конференции по климату One Planet Summit заявил, что человечество проигрывает битву против изменения климата.

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