Небензя связал заявления Лондона по Солсбери с готовящейся провокацией в Идлибе

Короткая ссылка
Заявления Лондона по инциденту в Солсбери неслучайно были сделаны накануне готовящейся химической провокации в сирийском Идлибе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя связал заявления Лондона по Солсбери с готовящейся провокацией в Идлибе
  • AFP
  • © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для раскручивания антироссийской истерии и был использован для попыток подрыва нашего авторитета как государства — участника КЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума», — сказал он.

По словам дипломата, сегодня наблюдается похожая картина. 

«Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с «Белыми касками», о которой мы неоднократно предупреждали», — заявил Небензя.

5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить