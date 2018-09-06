Небензя связал заявления Лондона по Солсбери с готовящейся провокацией в Идлибе
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«Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для раскручивания антироссийской истерии и был использован для попыток подрыва нашего авторитета как государства — участника КЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума», — сказал он.
По словам дипломата, сегодня наблюдается похожая картина.
«Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с «Белыми касками», о которой мы неоднократно предупреждали», — заявил Небензя.
5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.