Небензя связал заявления Лондона по Солсбери с готовящейся провокацией в Идлибе

Заявления Лондона по инциденту в Солсбери неслучайно были сделаны накануне готовящейся химической провокации в сирийском Идлибе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для раскручивания антироссийской истерии и был использован для попыток подрыва нашего авторитета как государства — участника КЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума», — сказал он.

По словам дипломата, сегодня наблюдается похожая картина.

«Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с «Белыми касками», о которой мы неоднократно предупреждали», — заявил Небензя.

5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.