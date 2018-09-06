В КНДР в результате наводнения погибли 76 человек, 75 пропали без вести, многие из них дети, сообщает Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

«Тысячи потеряли свои дома и нуждаются в срочной медицинской помощи, укрытии, еде, чистой питьевой воде и улучшении санитарных условий. В связи с приближением холодов мы также обеспокоены, что это природное бедствие увеличит риски, связанные со здоровьем, а также может усугубить положение, связанное с отсутствием продовольственной безопасности для некоторых поселений», — заявил сотрудник МФКК Джон Флеминг.

Волонтёры МФКК продолжают поиски пропавших.

Отмечается, что в результате оползней и наводнения были разрушены более 800 зданий, включая дома, больницы и школы.

В МФКК добавили, что они доставляют в регион предметы первой необходимости и организуют перевозку пострадавших в ближайшие больницы.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнений в Индии увеличилось до 445.