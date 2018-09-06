Захарова заявила о недопустимости использования образов детей для пропаганды

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Детские образы не должны использоваться в пропагандистских целях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о недопустимости использования образов детей для пропаганды
  • РИА Новости

«Ситуация на Ближнем Востоке является одним из ярчайших примеров того, как идёт эксплуатация образов несовершеннолетних детей... К сожалению, информация, не соответствующая действительности, об их судьбе, о том, что с ними случилось, является важнейшим фактором пропагандисткой машины», — сказала она.

По словам Захаровой, это должен быть особый предмет дискуссии.

«Дети должны быть защищены от использования их образов», — подчеркнула она.

Официальный представитель российского МИД выступала на медиасеминаре ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке.

В 2017 году отец пострадавшего при авиаударе по Алеппо трёхлетнего Омрана Дакниша, чьи фото в 2016 году растиражировали западные СМИ, рассказал, как страдания его ребёнка пытались использовать.

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