США и Индия намерены продолжить сотрудничество в военной сфере

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США и Индия намерены продолжить сотрудничество в оборонной сфере. Об этом заявила глава Министерства обороны Индии Нирмала Ситхараман.
США и Индия намерены продолжить сотрудничество в военной сфере
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Индии.

«Сотрудничество наших двух стран в сфере обороны отражает растущую зрелость нашего партнёрства. Оно также является свидетельством наших общих демократических ценностей и интересов… Сегодня оно является ключевым двигателем нашего стратегического партнёрства», — сказала Ситхараман после встречи c министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Она также пригласила к участию в налаживании производства военного оборудования в Индии американских инвесторов.

«Я приглашаю компании из США стать активными партнёрами в этом сегменте», — заключила она.

Ранее США не исключили возможного введения против Индии санкций из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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