Путин обсудил с премьером Испании отношения России и ЕС
- РИА Новости
«В ходе обсуждения вопросов двусторонней повестки дня выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также затронули «проблематику отношений между Россией и ЕС» и договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Телефонный разговор состоялся по инициативе испанской стороны.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что ЕС и НАТО не являются врагами России.