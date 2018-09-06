Путин обсудил с премьером Испании отношения России и ЕС

Российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом проблематику отношений России и Европейского союза, заявили в пресс-службе Кремля.

«В ходе обсуждения вопросов двусторонней повестки дня выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также затронули «проблематику отношений между Россией и ЕС» и договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Телефонный разговор состоялся по инициативе испанской стороны.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что ЕС и НАТО не являются врагами России.