Тайвань отменил визы для граждан России

Министерство иностранных дел Тайваня объявило, что временно отменяет въездные визы для граждан России.

Как сообщается на сайте МИД Тайваня, безвизовый въезд для россиян будет действовать с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

Срок пребывания на острове не должен превышать 14 дней.

Как отмечает Focus Taiwan, cрок действия российского загранпаспорта не должен быть меньше шести месяцев, также необходимы обратный билет и отсутствие судимости на территории Тайваня.

Уточняется, что безвизовый режим для россиян в дальнейшем может быть продлён. Отмена виз в данный момент не предполагает взаимности, обладателям паспорта Тайваня по-прежнему необходима виза для въезда в Россию.

Ранее в МИД России сообщили о подготовке безвизового соглашения с Суринамом.