Россия и Люксембург договорились об открытии пассажирского авиасообщения
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По его словам, прошедшие переговоры с Люксембургом, в которых участвовал посол страны в России, были «интенсивными», передаёт ТАСС.
«Мы очень плодотворно и продуктивно совместно поработали и вышли на решение о взаимном обмене возможностью летать из столицы, Москвы, в Люксембург и оттуда — к нам. И мы в качестве жеста доброй воли добавили ещё Санкт-Петербург», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Египет после возобновления авиасообщения с Россией посетили около 120 тыс. россиян.