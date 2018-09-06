Россия и Люксембург договорились об открытии пассажирского авиасообщения

Россия и Люксембург договорились об организации воздушного сообщения между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

По его словам, прошедшие переговоры с Люксембургом, в которых участвовал посол страны в России, были «интенсивными», передаёт ТАСС.

«Мы очень плодотворно и продуктивно совместно поработали и вышли на решение о взаимном обмене возможностью летать из столицы, Москвы, в Люксембург и оттуда — к нам. И мы в качестве жеста доброй воли добавили ещё Санкт-Петербург», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Египет после возобновления авиасообщения с Россией посетили около 120 тыс. россиян.