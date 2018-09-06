Министр США заявила об обеспокоенности крушением американского однополярного мира

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что испытывает беспокойство в связи с тем, что «однополярный мир Америки» под угрозой.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Баланс сил, который характеризовал международную систему на протяжении десятилетий, разрушается. Однополярный мир Америки находится под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни, и многие из них сеют хаос, нестабильность и насилие», — сказала она.

Данное заявление Нильсен сделала во время своего выступления в университете Джорджа Вашингтона.

По словам главы американского ведомства, ряд стран, включая Россию, пытаются ослабить США. По её словам, в целом угрозы Соединённым Штатам со стороны иностранных врагов находятся на самом высоком уровне со времён холодной войны.



«Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия готовы использовать все элементы своей национальной мощи — финансовые, торговые, кибернетические, шпионские, информационные операции и многое другое — чтобы ослабить нас и продвигать свои собственные интересы», — сказала министр.

В июле экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с Inforeactor заявил, что нужно продвигаться по пути выстраивания многополярного мира не только в политике, но и в экономике.