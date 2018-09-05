США договорились с партнёрами защищать демократию от иностранного вмешательства
Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен во время выступления в Вашингтоне.
«На прошлой неделе я заручилась обязательством со стороны наших партнёров по сообществу Five Eyes — Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии, позволяющим сотрудничать более тесно, а также блокировать вмешательство в наши демократии», — цитирует её ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что национальный комитет Демократической партии США обратился в Федеральное бюро расследований с заявлением о том, что неизвестные совершили кибератаку и попытались получить доступ к базам данных избирателей.