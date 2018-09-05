В МИД Германии заявили о намерении работать над улучшением отношений с Турцией
- РИА Новости
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«Турция больше, чем сосед, она важный партнёр Германии», — приводит слова министра Die Zeit.
При этом Маас отметил, что развитие ситуации с правами человека в Турции вызывает озабоченность Берлина, а также осложняет отношения между странами. Он пообещал, что эта тема будет поднята в ходе его предстоящего визита в Турцию.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и большинства стран Европейского союза могут улучшиться.