В МИД Германии заявили о намерении работать над улучшением отношений с Турцией

У Германии есть чёткое намерение продолжать работу над улучшением отношений с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Турция больше, чем сосед, она важный партнёр Германии», — приводит слова министра Die Zeit.

При этом Маас отметил, что развитие ситуации с правами человека в Турции вызывает озабоченность Берлина, а также осложняет отношения между странами. Он пообещал, что эта тема будет поднята в ходе его предстоящего визита в Турцию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и большинства стран Европейского союза могут улучшиться.