Российская военная полиция обеспечила безопасность сил ООН возле Голанских высот

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Подразделения сил ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем в демилитаризованной зоне возле Голанских высот, их безопасность обеспечила военная полиция России. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Кураленко.

«Мы находимся в районе Эль-Кунейтры, где силы UNDOF проводят рекогносцировку пункта пропуска с территории, подконтрольной Сирии, на территорию, подконтрольную Израилю», — отметил он.

По его словам, целью этого мероприятия является восстановление работы пункта пропуска между Сирией и Израилем. Он отметил, что российский флаг является гарантом безопасности во всей демилитаризованной зоне.

«Нахождение российской военной полиции гарантирует безопасность жителям провинции Эль-Кунейтра», — сказал Кураленко.

Ранее стало известно, что российские военные полицейские проверили все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах.

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