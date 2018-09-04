Трамп заявил о поддержке Соединёнными Штатами Аргентины на фоне экономического кризиса в стране

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Американский лидер Дональд Трамп заявил главе Аргентины Маурисио Макри, что США поддерживают аргентинский народ на фоне сложной экономической ситуации в стране.
Трамп заявил о поддержке Соединёнными Штатами Аргентины на фоне экономического кризиса в стране
  • Reuters

Об этом сообщает ABC со ссылкой на опубликованное заявление Трампа.

«Сегодня утром я говорил с президентом Аргентины Маурисио Макри и подтвердил, что США твёрдо поддерживают Аргентину в эти трудные времена. Аргентина — давний стратегический партнёр США и крупный союзник за пределами НАТО», — указывается в сообщении.

Трамп отметил, что Макри прекрасно проявляет себя в условиях финансово-экономического кризиса.

«Я уверен в лидерских качествах президента Макри, твёрдо призываю и поддерживаю его общение с МВФ. Это поможет укрепить монетарную и фискальную политику Аргентины в борьбе с нынешними экономическими вызовами», — добавил глава США.

Ранее Макри заявил, что в стране будут сокращены несколько министерств в связи с тяжёлой экономической ситуацией в стране.

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