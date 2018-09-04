Трамп высказался о «неэтичном поведении» NBC и лицензии телекомпании

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Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение о «неэтичном поведении» NBC в вопросе освещения скандала с участием голливудского продюсера Харви Вайнштейна и задал вопрос по поводу лицензии телекомпании.
Трамп высказался о «неэтичном поведении» NBC и лицензии телекомпании
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Фейковые новости NBC, которые находятся под пристальным вниманием из-за того, что «убили» историю о Харви Вайнштейне, теперь неуклюже пытаются оправдаться в своём, вероятно, весьма неэтичном поведении. Я давно критиковал NBC и их журналистские стандарты — они хуже, чем даже у CNN. Может, стоит изучить их лицензию?» — написал глава США.

Ранее в США разгорелся скандал после того, как СМИ сообщили, что руководство NBC якобы пыталось остановить публикацию обвинений в адрес Вайнштейна.

В июле стало известно, что Вайнштейну предъявили дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях.

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