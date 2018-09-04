Трамп высказался о «неэтичном поведении» NBC и лицензии телекомпании

Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение о «неэтичном поведении» NBC в вопросе освещения скандала с участием голливудского продюсера Харви Вайнштейна и задал вопрос по поводу лицензии телекомпании.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Фейковые новости NBC, которые находятся под пристальным вниманием из-за того, что «убили» историю о Харви Вайнштейне, теперь неуклюже пытаются оправдаться в своём, вероятно, весьма неэтичном поведении. Я давно критиковал NBC и их журналистские стандарты — они хуже, чем даже у CNN. Может, стоит изучить их лицензию?» — написал глава США.

NBC FAKE NEWS, which is under intense scrutiny over their killing the Harvey Weinstein story, is now fumbling around making excuses for their probably highly unethical conduct. I have long criticized NBC and their journalistic standards-worse than even CNN. Look at their license? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 сентября 2018 г.

Ранее в США разгорелся скандал после того, как СМИ сообщили, что руководство NBC якобы пыталось остановить публикацию обвинений в адрес Вайнштейна.

В июле стало известно, что Вайнштейну предъявили дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях.