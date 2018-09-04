Министр спорта Франции решила уйти в отставку
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«После 16 захватывающих месяцев во главе Министерства спорта я приняла решение покинуть правительство по личным причинам. Вчера вечером я разговаривала с премьер-министром», — говорится в послании Флессель-Коловиц, опубликованном на сайте ведомства.
В своём сообщении она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа за оказанное доверие и их постоянную поддержку в её работе.
Флессель-Коловиц отметила, что продолжит поддерживать президента и премьера, добавив, что полностью разделяет их ценности.
Это уже второе заявление об отставке в кабмине Франции за последнее время.
28 августа министр экологии Николя Юло объявил о своём решении покинуть пост.