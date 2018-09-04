Министр спорта Франции решила уйти в отставку

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Министр спорта Франции, олимпийская чемпионка Лора Флессель-Коловиц приняла решение уйти в отставку по личным причинам.
Министр спорта Франции решила уйти в отставку
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  • globallookpress.com

«После 16 захватывающих месяцев во главе Министерства спорта я приняла решение покинуть правительство по личным причинам. Вчера вечером я разговаривала с премьер-министром», — говорится в послании Флессель-Коловиц, опубликованном на сайте ведомства.

В своём сообщении она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа за оказанное доверие и их постоянную поддержку в её работе.

Флессель-Коловиц отметила, что продолжит поддерживать президента и премьера, добавив, что полностью разделяет их ценности.

Это уже второе заявление об отставке в кабмине Франции за последнее время.

28 августа министр экологии Николя Юло объявил о своём решении покинуть пост.

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