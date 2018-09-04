СМИ: Во Франции грабители отняли у российских туристов вещи на сумму до $1 млн

Неизвестные ограбили трёх российских туристов в пригороде Парижа, сообщает Europe1.

По данным радиостанции, инцидент произошёл в коммуне Ле-Бурже. Как сообщается, трое российских туристов покидали аэропорт на автомобиле, когда им преградила путь машина со злоумышленниками в масках.

Отмечается, что неизвестные забрали у россиян три чемодана, сумку и мобильные телефоны. Стоимость украденных вещей составляет от $500 тыс. до $1 млн.

Ранее заместитель гендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин заявил НСН, что при выборе страны для поездки россияне внимательно оценивают риск для жизни и здоровья, а воры-карманники их беспокоят меньше всего.