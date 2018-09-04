СК повторно допросил водителя убитых в ЦАР российских журналистов

Сотрудники СК России, которые прибыли в ЦАР, ознакомились с материалами расследования дела о гибели трёх российских журналистов и повторно допросили водителя, которые перевозил россиян, заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что представители СК приняли участие в следственных и процессуальных действиях, проводимых правоохранителями ЦАР.

«Российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко», — сказала Петренко.

По её словам, с участием сотрудников СК был дополнительно осмотрен автомобиль, на котором передвигались журналисты, «повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства».

«В результате командировки с правоохранительными органами Центральноафриканской Республики достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень», — отметила она.

Ранее сообщалось, что СК завершил работу в ЦАР в рамках расследования гибели журналистов.

31 июля стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.

СК возбудил уголовное дело по данному факту.