The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум

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Журнал The New Yorker отозвал приглашение на общественно-политический форум в Нью-Йорке Стивену Бэннону, бывшему советнику американского президента Дональда Трампа.
The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум
  • © Reuters

Об этом сообщил главный редактор издания Дэвид Ремник.

В заявлении Ремника говорится, что он не желает участия Бэннона в фестивале, поскольку тот якобы убеждён в превосходстве белой расы и является антисемитом.

О намерении пригласить Бэннона и взять у него интервью на мероприятии Ремник заявил в ходе беседы с The New York Times. Вскоре после этого сразу несколько известных в США деятелей шоу-бизнеса заявили, что отказываются посещать форум из-за присутствия на нём Бэннона. 

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