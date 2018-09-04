The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум
- © Reuters
Об этом сообщил главный редактор издания Дэвид Ремник.
A statement from David Remnick, editor of The New Yorker, explaining his decision to no longer include Steve Bannon in the 2018 New Yorker Festival. pic.twitter.com/opayiw5GQ2— The New Yorker (@NewYorker) 3 сентября 2018 г.
В заявлении Ремника говорится, что он не желает участия Бэннона в фестивале, поскольку тот якобы убеждён в превосходстве белой расы и является антисемитом.
О намерении пригласить Бэннона и взять у него интервью на мероприятии Ремник заявил в ходе беседы с The New York Times. Вскоре после этого сразу несколько известных в США деятелей шоу-бизнеса заявили, что отказываются посещать форум из-за присутствия на нём Бэннона.