СМИ: Самолёт ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны

Самолёт ВВС Индии потерпел крушение в северо-западном индийском штате Раджастхан.

Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что крушение потерпел самолёт МиГ-27.

По данным издания, пилоту удалось катапультироваться.

В конце июня сообщалось, что в Мумбае в результате крушения лёгкого самолёта погибли пять человек.