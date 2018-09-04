СМИ: Самолёт ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны
Самолёт ВВС Индии потерпел крушение в северо-западном индийском штате Раджастхан.
- АРХИВНОЕ ФОТО © Reuters
Об этом сообщает The Times of India.
Уточняется, что крушение потерпел самолёт МиГ-27.
По данным издания, пилоту удалось катапультироваться.
В конце июня сообщалось, что в Мумбае в результате крушения лёгкого самолёта погибли пять человек.
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