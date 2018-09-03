Россия заявила о возможности использования боевиками детей в провокации в Сирии

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что боевики могут использовать детей в провокации с химоружием.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шульгина, ранее сирийские террористы, возможно, похитили до 50 детей, чтобы воспользоваться ими в своих целях.

«Сейчас появляется информация о том, что до полусотни детей похищены террористами из различных сирийских деревень и посёлков. Есть предположение, что этих детей похищают для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе», — сказал он.

В апреле сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы химической атаки в городе Дума, рассказал о съёмках.

Позднее RT поговорил с Диабом.