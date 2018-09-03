Россия заявила о возможности использования боевиками детей в провокации в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Шульгина, ранее сирийские террористы, возможно, похитили до 50 детей, чтобы воспользоваться ими в своих целях.
«Сейчас появляется информация о том, что до полусотни детей похищены террористами из различных сирийских деревень и посёлков. Есть предположение, что этих детей похищают для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе», — сказал он.
В апреле сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы химической атаки в городе Дума, рассказал о съёмках.
Позднее RT поговорил с Диабом.