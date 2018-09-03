В результате атаки беспилотников в Латакии погибли трое сирийских военных

Трое сирийских военных погибли, девять пострадали в результате атаки боевиков с использованием беспилотников на позиции правительственных войск в Латакии.

Как заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко, инцидент произошёл в воскресенье, 2 сентября.

«Боевиками… была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства», — сказал он.

По его словам, в результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих, девять пострадали.

Ранее в ЦПВС заявили, что в Идлибе были сбиты три дрона, запущенные боевиками.

27 августа стало известно, что в Вооружённых силах России создано подразделение по борьбе с беспилотниками.