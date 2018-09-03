Китай намерен вложить в развитие стран Африки не менее $60 млрд

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая проинвестировать развитие стран Африки на сумму не менее $60 млрд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, данные вложения не будут связывать африканские государства политическими обязательствами, и первые $10 млрд они получат уже в ближайшие три года.

Уточняется, что речь идёт о межправительственной помощи, инвестициях, капиталовложениях и кредитах.

Отдельно Си Цзиньпин указал, что $15 млрд из общей суммы будут предоставлены в качестве помощи и беспроцентных кредитов.

По словам главы Китая, вместе с этим власти КНР выделят странам региона дополнительно примерно $146 млн в качестве материальной помощи развитию сельского хозяйства на континенте и отправят 500 китайских специалистов в данной сфере для развития агросектора.

А августе политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил заинтересованность России и Китая в сотрудничестве с Африкой.