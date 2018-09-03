Украинский посол прокомментировал слова Сальвини о законности референдума в Крыму
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- РИА Новости
Как он заявил агентству Интерфакс-Украина, заявление Сальвини надо воспринимать как слова политика.
«Очевидно, что Сальвини не всегда разделяет, когда он выступает как глава МВД, а когда как лидер политической партии», — указал Перелыгин.
Также украинский посол указал на то, что итальянское правительство не поддержало заявление Сальвини.
Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате «евромайдана» была псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа, в то время как референдум в Крыму был законным.
В июле Сальвини заявил, что итальянские власти намерены до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.
Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное намерение Италии.