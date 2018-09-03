Министр обороны Британии рассказал о террористической угрозе из Афганистана

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон полагает, что стране угрожают террористы группировки «Исламское государство»* из Афганистана, а также их единомышленники по всей Европе.

«Мы раз за разом видим террористические группировки, действующие в Афганистане, и доказательства их линий связей не только с Великобританией, но со всей континентальной Европой», — сказал он в интервью Sky News.

Уильямсон подчеркнул, что Британия должна действовать для предотвращения атак этих группировок.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в Лондоне остаётся «серьёзным».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.